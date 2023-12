Brüssel (www.anleihencheck.de) - Obwohl sich die Inflation in den wichtigsten Währungsräumen auch 2024 weiter abschwächen dürfte, blickt Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury, skeptisch auf die Erwartungen am Kapitalmarkt."Wir lassen uns von den jüngsten Inflationsdaten nicht zu sehr mitreißen und sind der Ansicht, dass die Marktpreise für die Lockerung der Geldpolitik jetzt zu hoch sind. Wir glauben, dass die höheren Zinssätze noch eine Weile bestehen bleiben werden", so Ryan. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...