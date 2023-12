Werbung







Pünktlich zum Wochenbeginn der dritten Adventwoche gibt es neue Basiswerte für die Produkte von HSBC. Welche Unternehmen konkret neu im Sortiment sind, erfahren Sie hier.



BE Semiconductor:



Das niederländische Unternehmen hat sich inzwischen seit fast 30 Jahren auf die Herstellung von Maschinen für die Halbleiterindustrie spezialisiert. Die Produktion des Unternehmens ist in Asien beheimatet, dort macht das Unternehmen auch den Großteil seines Umsatzes. Der Kurs des Unternehmens hat sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdoppelt. (Stand: 11.12.2023)





Teleperformance SE:



Das französische Unternehmen zählt zu den Weltmarktführern in der BPO- (Business Process Outsourcing) Branche. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als globaler Anbieter für digitale Dienstleistungen. Die Dienstleistungen des Unternehmens erstrecken sich über technischen Support, über Front- und Back-Office Management. Das Unternehmen ist bestrebt, den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden und ihnen dabei zu helfen, erfolgreich zu sein.





Dell Technologies ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Lösungen und Dienstleistungen für Unternehmen und Privatkunden spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1984 von Michael Dell gegründet und hat seitdem eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Dell Technologies bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Laptops, Desktop-Computer, Server, Speicherlösungen und Netzwerkgeräte. Ein wichtiger Aspekt von Dell Technologies ist seine Fokussierung auf Innovation. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue Technologien und Lösungen zu entwickeln.Insgesamt hat sich Dell Technologies als führendes Technologieunternehmen etabliert, das sich durch seine Innovationskraft, qualitativ hochwertige Produkte und umfassende Dienstleistungen auszeichnet.Hormel Foods ist ein US-amerikanischer Lebensmittelhersteller und schaut auf eine 130-jährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen hat gut ein Dutzend unterschiedlicher Marken im Sortiment. Die Erzeugnisse des Unternehmens erstrecken sich von Fleischprodukten über Teigwaren, Eier und Speiseöle.ResMed entwickelt und vertreibt medizinische Geräte zur Behandlung von Schlafstörungen (vor allem Schlafapnoe) und Atemwegserkrankungen. ResMed bietet eine breite Palette von Geräten an, darunter CPAP-Masken (Continuous Positive Airway Pressure), Beatmungsgeräte und Zubehör. Diese Geräte helfen den Patienten, während des Schlafs eine kontinuierliche positive Atemwegsdrucktherapie zu erhalten, um die Atmung zu unterstützen und die Symptome der Schlafapnoe zu lindern. Das Unternehmen arbeitet eng mit medizinischen Fachleuten, Forschern und Patientenorganisationen zusammen, um kontinuierlich neue Lösungen zu entwickeln und die Behandlung von Schlafstörungen weiter zu verbessern.Under Armour ist ein amerikanisches Sportbekleidungsunternehmen. Das Unternehmen zählt neben Nike und Adidas zu einer der führenden Marken in der Sportindustrie. Das Unternehmen hat es geschafft, sich in einem hart umkämpften Markt zu behaupten, indem es sich auf die Bedürfnisse von Athleten konzentriert und hochwertige Sportbekleidung anbietet. Das Unternehmen legt großen Wert auf Funktionalität, Komfort und Leistungsfähigkeit seiner Produkte. Ein weiterer Erfolgsfaktor von Under Armour ist sein starkes Marketing. Das Unternehmen hat es geschafft, eine starke Marke aufzubauen und sich als Symbol für Leistung und Durchhaltevermögen zu etablieren. Der Konzern ist heute in über 70 Ländern weltweit präsent, und konnte letztes Jahr einen Gesamtumsatz von 5,9 Milliarden USD verbuchen.Sony Corporation ist ein japanisches Unternehmen, das nach dem 2.Weltkrieg gegründet wurde. Es hat sich zu einem der weltweit führenden Elektronikunternehmen entwickelt und ist für seine innovativen Produkte und Technologien bekannt. Sony ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, darunter Unterhaltungselektronik, Musik, Filmproduktion und Spiele. Das Unternehmen hat eine breite Palette von Produkten wie Fernseher, Kameras, Mobiltelefone, Audiogeräte und Spielkonsolen entwickelt. Der Konzern hat zusätzlich noch eine Musiksparte mit Künstlern aus verschiedenen Genres und betreibt das Filmstudio Sony Pictures Entertainment. Ein Grund für den Erfolg von Sony liegt in seiner Fähigkeit, innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen hat zahlreiche bahnbrechende Technologien entwickelt, darunter die Compact Disc (CD), die PlayStation-Spielkonsole und die digitale Spiegelreflexkamera (DSLR). Diese Innovationen haben dazu beigetragen, dass Sony eine starke Position in der Branche behaupten konnte.