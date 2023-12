Wie das Handelsblatt berichtet, soll der österreichische Pharmazulieferer Single Use Support verkauft werden. Die Investmentbank Jefferies würde derzeit im Auftrag der Eigentümer von Single Use Support den Markt sondieren, heißt es. Single Use Suppert entwickelt laut Website Lösungen für das Flüssigkeitsmanagement rund um Einwegtechnologien für die Biopharmaindustrie. Laut Bericht sehen sich der Laborausrüster Sartorius sowie auch Merck, das US-Unternehmen Avantor und einige Private Equity-Häuser das Target an. Der US-Mischkonzern Danaher, der seit 2020 an Single Use Support beteiligt ist, soll dem Bericht zuflge ein Vorkaufsrecht haben.

