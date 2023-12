DJ COMPANY TALK/Siemens-HV erneut virtuell - PwC neuer Abschlussprüfer

Siemens wird die Hauptversammlung am 8. Februar 2024 wie in den vergangenen Jahren rein virtuell, also ohne physische Präsenz, abhalten. Der Technologiekonzern aus München nutzt die vom vergangenen Aktionärstreffen ausgesprochene Ermächtigung zu diesem Schritt, wie aus der Einladung hervorgeht. Die Anteilseigner werden dort unter anderem über einen Wechsel des Abschlussprüfers von EY zu PwC entscheiden.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2023 09:31 ET (14:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.