Forscher haben 14 gravierende Sicherheitslücken in 5G-Modems entdeckt. Über 710 Smartphone-Modelle von führenden Herstellern sind durch die als "5Ghoul" bezeichneten Schwachstellen gefährdet. In einer kürzlich durchgeführten Untersuchung haben Sicherheitsforscher der Universität Singapur für Technik und Design insgesamt 14 kritische Sicherheitslücken in der Firmware von 5G-Modems, die in einer breiten Palette von Smartphones und USB-Modems verwendet ...

