Der US-Ölkonzern übernimmt den bislang privaten Konkurrenten, der vor allem im wichtigen Permbecken in den USA aktiv ist. Auch die Dividende will der Buffett-Konzern erhöhen.Diese Transaktion, die voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen wird, ist die nächste große Konsolidierung in der US-Energiebranche, insbesondere im Permian Basin, der größten Ölproduktionsregion der Vereinigten Staaten. Im Oktober hatte Marktführer Exxon Mobil den Ölproduzenten Pioneer Resources übernommen. Chevron verleibte sich den kleineren Konkurrenten Hess Corp ein. Jetzt hat also auch Occidental Petroleum, an dem Warren Buffett mehr als 25 Prozent hält, zugeschlagen. CrownRock verfügt über ein großes …