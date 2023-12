Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Gewinne nicht halten können und sind gegen Mittag in die Verlustzone gedreht.Zuletzt kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 75,72 Dollar (-0,23 Prozent).Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI zur Januarlieferung fiel um 0,32 Prozent auf 71,04 Dollar.Belastet wurden die Ölpreise von der verhaltenen Stimmung an den Aktienmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...