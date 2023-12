Kurz vor Weihnachten und der Bitcoin nähert sich der Marke von 44.000 USD. Spätestens jetzt hat auch der Letzte mitbekommen, dass hier mächtig etwas ins Rollen gekommen ist. Die Annahme, es sei zu spät in die Bitcoin-Rally einzusteigen, vergißt welche Kettenreaktion möglich ist und welche Altcoins nach ziehen könnten. Ist die Chance vorbei oder fängt die Bescherung auf anderen Schauplätzen gerade erst an? Das und welche Rolle Zinsen und der Dow Jones in der aktuellen Krypto-Achterbahn spielen, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel von Tokentus. Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: tokentus.