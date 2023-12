Schlechte Laune wohin man blickt Die Stimmung innerhalb der deutschen Immobilien- und Bauwirtschaft bleibt weiterhin am Boden. Die Auftragslage erreicht neue Negativrekorde. Nach den Problemen in der Adler-Gruppe, scheint nun das Signa-Imperium von René Benko an der neuen Zinswirklichkeit zerschellt zu sein. Die Kurse von Vonovia und Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...