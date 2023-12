Am 30. November haben mehrere OPEC-Staaten versprochen im 1. Quartal 2024 ca 1 Million Barrel Öl-Fördermenge pro Tag vom Markt zu nehmen, also weniger zu produzieren. Der Markt glaubt dem nicht so richtig, oder man kann es auch so formulieren: Die ausgeweitete Öl-Flut aus den USA und eine global anstehende Nachfrageschwäche scheinen größer zu sein ...

