In den USA ist der Blick in dieser Woche auf die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet. Zum Wochenstart präsentieren sich die Indizes derweil freundlich. Der Dow Jones legt im frühen Handel 0,2 Prozent zu auf 36.333,73 Punkte. Er übersprang damit erstmals seit Anfang vergangenen Jahres wieder die Marke von 36.300 Zählern.Der marktbreite S&P 500 liegt minimal im Plus bei 4.605,08 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 steig 0,3 Prozent auf 16.134,39 Zähler.Am Mittwochabend werden ...

