Liebe Leser, was ist drin 2024? Und erstmal - was ist los mit unseren jüngsten Trading Ideen? Morphosys? To the Moon, mit 5er Hebel sind allein heute 100% drin, die Aktie macht plus 30%! Bayer? Vor dem Sprung?Und Uniper? Phantasie dank möglicher Dividende. Und wie wollen wir anknüpften an unsere Performance 2023 - in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...