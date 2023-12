Als Birkenstock in New York statt Frankfurt an die Börse ging, beschworen einige Untergangsapologeten bereits das Ende der deutschen Börsenkultur herauf. Aus mehreren Gründen zu Unrecht.>Dazu zählen neben einer erwarteten Finanzmarkterholung und der nach wie vor großen Wirtschaftskraft Deutschlands auch Hilfe aus Brüssel. Für Philipp Süß, Head of Equity Capital Markets Germany und Austria bei Goldman Sachs, sind vor allem Wirtschafts- und Industriestärke ein Garant für bessere Zeiten. Die Commerzbank sieht "stabilere Märkte" und "eine weiterhin niedrige Volatilität" als Bausteine für ein erfolgreiches deutsches Börsenjahr 2024. Beide Häuser erwarten ggü. 2023 Zuwachs, doch aus verschiedenen Richtungen. Aus der Sicht von Süß stehen bei den Investoren aktuell Geschäftsmodelle mit soliden, planbaren Cashflows im Vordergrund, was Unternehmen aus den "klassischen deutschen Industrien" begünstige. Technologieunternehmen mit schnellem Wachstum hätten an Interesse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...