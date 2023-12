Die Notenbanken geben derzeit den Ton an den Finanzmärkten vor. Die Hoffnung auf Zinssenkungen im kommenden Jahr hatte DAX, Dow & Co ordentlich Schwung verliehen. Nun könnten mit den Sitzungen von Fed und EZB in dieser Woche Ernüchterung eintreten - befürchtet Kemal Bagic, Derivate-Experte bei der BNP Paribas. Wie die Anleger sich positionieren und welche Einzelaktien im Fokus stehen - hier seine Einschätzungen.