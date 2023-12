DJ Aktien Schweiz etwas fester - ABB sehr fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas fester ist der schweizerische Aktienmarkt am Montag aus dem Handel gegangen. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.130 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,18 (zuvor: 19,14) Millionen Aktien.

Vor den Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken in den kommenden Tagen waren die Anleger leicht optimistisch. Im Lauf der Woche stehen Zinssitzungen von US-Notenbank, SNB, EZB und Bank of England an. Am Dienstag werden zudem die mit Spannung erwarteten Daten zu den US-Verbraucherpreisen veröffentlicht.

Marktteilnehmer warnten jedoch vor zu optimistischen Erwartungen an die Notenbankpolitik. So vermutete Stratege Klaus Baader von der Societe Generale, dass Fed, EZB und Bank of England die Zinsen unverändert lassen und dabei signalisieren werden, dass Senkungen erst einmal nicht auf der Agenda stehen.

Der SMI wurde angeführt von ABB. Die Titel gewannen nach der Hochstufung auf "Buy" durch die Citigroup 2,8 Prozent.

Unterstützung erhielt der Index auch von den Pharmaschwergewichten Novartis (+1,0%) und Roche (+0,4%). Novartis hatte positive Ergebnisse einer Medikamentenstudie vermeldet. Etwas bremsend wirkte das Minus von 0,4 Prozent der ebenfalls schwergewichteten Nestle-Aktie.

Gefragt waren ferner Kühne + Nagel, die nachrichtenlos um 2,2 Prozent stiegen. Richemont (+1,5%) zeigten sich unbeeindruckt von enttäuschenden Konjunkturdaten des wichtigen Absatzmarkts China.

Die Abstufung auf "Underperform" durch RBC drückte dagegen die Lonza-Aktie um 1,3 Prozent.

December 11, 2023 11:41 ET (16:41 GMT)

