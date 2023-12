Dass der Elektromobilität die Zukunft gehört, daran zweifelt in der Autobranche mittlerweile so ziemlich niemand mehr. Lediglich Porsche liegt noch viel an E-Fuels und bei BMW hat man das Thema Wasserstoff für private Pkw noch nicht gänzlich abgeschrieben. Die größten Zukunftsaussichten bietet aber auch in den Augen der Aktionäre die E-Mobilität und in China wachsen die Marktanteile hier bereits rasant.Anzeige:Genau das hat sich für Volkswagen (DE0007664039) zu einem handfesten Problem entwickelt. Zwar entwickelt man in Wolfsburg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...