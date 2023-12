(shareribs.com) Frankfurt / New York 11.12.2023 - Biotech-Aktien zeigten sich am Montag uneinheitlich. Morphosys klettert um fast ein Drittel. Auch für 4SC und Biotest geht es nach oben. An der Wall Street verliert der Sektor. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 16.802 Punkte, gestützt von Qiagen, Telekom und Siemens Abwärts geht es für Zalando, Siemens Energy und MTU Aero Engines. Der MDAX verliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...