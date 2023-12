Auch in der neuen Woche konnte der DAX seine Rekordfahrt fortsetzen. Erstmals in seiner Geschichte gelang dem deutschen Leitindex der Sprung über die Marke von 16.800 Punkten. Am Ende ging er knapp darunter mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 16.794,43 Zählern aus dem Handel. Das Jahresplus hat der DAX damit auf über 20 Prozent ausgebaut.Der MDAX der mittelgroßen Werte kann hier weiter nicht Schritt halten. Den heutigen Handelstag beendete der MDAX mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 26.622,25 Punkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...