Heidelberg (ots) -Die Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) kommentiert die Empfehlungen des G9-Bürgerforums:"Die Signale an das Landeskabinett sind deutlich: Baden-Württemberg will eine längere Gymnasialzeit, will zurück zu G9. So wie andere westdeutsche Flächenstaaten. Die G8-Euphorie der frühen 2000er-Jahre führte in die Sackgasse. Da mag Ministerpräsident Kretschmann insgeheim noch so überzeugt davon sein, dass das Schnellabitur eigentlich ein gangbarer Weg ist. Seine Regierung wird dem Bürgerwillen folgen müssen.Die Frage ist: In welchem Umfang? Denn gefordert wird ja auch eine umfassende Bildungsreform - den Bedarf zeigten jüngst wieder einmal die Pisa-Ergebnisse. Das könnte durchaus reizvoll sein für den einstigen Biolehrer Kretschmann: Die politische Karriere mit einem bildungspolitischen "Urknall" ausklingen lassen, und das verkorkste Schulsystem für die kommenden Jahrzehnte in die Spur bringen. Schade nur, dass Grün-Schwarz dazu kaum die Kraft aufbringen wird. Eine gemeinsame schulpolitische Idee gab es schließlich noch nie. Wie sollte die sich jetzt finden lassen, mit der Landtagswahl 2026 in Sicht? Zu befürchten ist, dass zwar G9 aufs Gleis gesetzt wird - aber viele weitere Baustellen offen bleiben."Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66730/5669892