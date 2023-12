Beijing (ots/PRNewswire) -State Grid Jiangsu Electronic Power, ein Grundversorger für Energie in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, ermöglicht es den dortigen Dörfern, mit einer stabilen Stromversorgung und damit verbundenen digitalen Diensten eine grüne Wiederbelebung des ländlichen Raums zu fördern.Vom 27. November bis zum 4. Dezember unternahmen die Mitarbeiter des Unternehmens eine mehr als 1.000 Kilometer lange Reise durch Jiangsu, auf der sie viele typische Beispiele für die Errichtung digitaler und intelligenter Dörfer kennenlernten.Im Bezirk Gaochun in Nanjing, der Hauptstadt von Jiangsu, belegen insgesamt 14.666,67 ha Krabbenzuchtflächen die besonderen Bemühungen des Bezirks, das Einkommen der lokalen Bevölkerung zu erhöhen, von der etwa 80 Prozent in der Aquakultur tätig sind.Gemeinsam mit dem Betreiber des modernen landwirtschaftlichen Industrieparks Gaochun hat das Energieversorgungsunternehmen State Grid Gaochun eine Managementplattform für die "intelligente Fischereiindustrie" eingerichtet, um grüne Energiedienstleistungen zu erbringen und das Dorf Maocheng dabei zu unterstützen, die gesamte Industriekette rund um die Krebse des Gucheng-Sees zu elektrifizieren, inklusive der dazugehörigen Landwirtschaft, Logistik, Gastronomie und tiefen Verarbeitung.Im Dorf Shiwei im Landkreis Guanyun im Stadtbezirk Lianyungang erfordert die Zucht von Clanis bilineata-Larven in Chinas größtem Industriepark dieser Art für gewöhnlich eine sehr stabile Energieversorgung.Wie Ma Liang, ein junger Unternehmensgründer, sagte, haben die Modernisierung der Stromverteilungsleitungen des Zuchtparks und der Bau einer Stromtankstelle am Dorfeingang durch das Energieversorgungsunternehmen Guangyun die lokale Clanis bilineata-Larvenzucht stark gefördert.In der Stadt Changshu wurde das erste kohlenstofffreie intelligente Dorf im malerischen Dorf Jiangxiang errichtet. Die umfassende Energiemanagement-Plattform ermöglicht es dem Dorf, in dem man überall auf saubere Energie nutzende Einrichtungen stößt, Echtzeitinformationen über den lokalen Energieverbrauch, den Status der Geräte und die Umweltbedingungen zu überprüfen, wodurch Stromangebot und -nachfrage besser aufeinander abgestimmt werden können.Derzeit erreicht die jährliche Stromerzeugung durch dezentrale PV-Programme im Dorf 4,2 Millionen kWh und kann dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen um über 2.800 Tonnen pro Jahr zu reduzieren, so Gu Kejie, stellvertretender Leiter der Marketingabteilung des Energieversorgungsunternehmens Changshu.Im Dorf Pingyuanchi der Stadt Rugao mit seiner Lotusplantage hat das örtliche Energieversorgungsunternehmen, das ebenfalls der State Grid Jiangsu Electronic Power angehört, sechs Umrichter verlegt und 5.800 Meter Freileitungen sowie 8.300 Meter Haushaltsstromleitungen erneuert, um die Qualität der Stromversorgung vor Ort erheblich zu verbessern und dem Aufbau des schönen Dorfes neue Impulse zu verleihen.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/337628.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-dank-der-robusten-energieservices-der-niederlassung-von-state-grid-jiangsu-konnen-die-dorfer-neue-geschichten-uber-die-wiederbelebung-des-landlichen-raums-erzahlen-302011702.htmlPressekontakt:Linlin Yang,+86-17600953153,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5669901