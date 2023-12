SFC Energy erhöht Wachstumsziele bis 2028. Schnelle Expansion in den USA und in Indien treiben die Geschäftsentwicklung weiter voran.Anzeige:Der Brennstoffzellenhersteller SFC Energy (DE0007568578) hat am Montag neue Mittelfristziele verkündet und dabei die Ziele deutlich angehoben. Bis 2028 soll der Konzernumsatz auf 400 bis etwa 500 Millionen Euro steigen. Die operative Marge soll dabei bis 2028 auf 15 % gesteigert werden. Dabei entstehen besonders aus der zunehmenden Konsolidierung in der Branche der Brennstoffzellenhersteller neue Chancen ...

