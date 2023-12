Neuvorstellung...: URAN EXPLODIERT - Wer sich jetzt richtig positioniert, der kann ein Vermögen machen!

Anzeige / Werbung

Die globale Energiewende steht fest im Mittelpunkt unseres täglichen Lebens, da der Druck auf den Einsatz fossiler Brennstoffe immer weiter zunimmt. Eine perfekte Alternative bietet die Kernenergie.

der immer höhere Druck auf "green Energy" zu setzen lässt insbesondere Unternehmen wie die American Future Fuel Corporation (WKN: A3DQFB), zusehends in den Blickpunkt geraten, und zwar nicht nur in den der Rohstoffinvestoren. Denn das in Kanada ansässige Unternehmen hat sich auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von TOP-Uranprojekten spezialisiert, und sich damit einem Rohstoff verschrieben, der gerade besonders gefragt ist.

Uranpreise steigen immer weiter!

Die weltweite Nachfrage nach Kernenergie treibt die Uranpreise mittlerweile auf ein 15-Jahres-Hoch! Bei über 80,- US-Dollar pro Pfund notiert Uran heute.

Quelle: TradingEconomics.com

Die Versorgungssorgen und volatilen Preise konkurrierender Brennstoffe wie beispielsweise Öl verstärken den Uran-Trend, vor allem in Amerika. Damit sitzt American Future Fuel (WKN: A3DQFB) wie die Spinne im Netz, im derzeit heißesten Rohstoff, um optimal, von weiter explodierenden Uranpreisen zu profitieren. Die aktuellen Angebote für Kontrakte bis Februar 2024 sind übrigens ebenfalls schon deutlich gestiegen, und haben ein Niveau von um die 78,- US-Dollar pro Pfund erreicht!

Wir rechnen mit explosiven Kurs-Steigerungen!

Die Welt ist im Energierausch und Atomenergie ist die Lösung schlechthin. Weiter steigende Uranpreise sind deshalb vorprogrammiert, wovon auch die Aktie von American Future Fuel (WKN: A3DQFB) massiv profitieren wird!

Quelle: Unternehmenspräsentation

Nicht zu vergessen sind die Fortschritte und Meilensteine in der US-amerikanischen Nuklearindustrie, die zur Stärkung der Inlandsproduktion und der Sicherheit der Kernbrennstoffversorgung erreicht wurden!

Die USA machen ernst und Unternehmen wichtige Schritte!

Die Agenda im Schnellcheck:

Die Vereinigten Staaten von Amerika unternahmen bereits wichtige Schritte, um ihre Position in der globalen Nuklearindustrie zu stärken. Ein Blick auf jüngste Entwicklungen im US-Senat verdeutlicht das Engagement für die Revitalisierung der Inlandsproduktion von nuklearem Brennstoff und die Sicherung der Versorgungskette.

25. März 2021: Der Energie- und Naturschutzausschuss ("ENR') des US-Senats veranstaltet eine Anhörung mit dem Schwerpunkt auf der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der USA in der Kernenergie. Besonderes Augenmerk liegt auf der Wiederbelebung der inländischen nuklearen Brennstoffversorgung.

7. April 2022: Senator Barrasso stellt den "Fueling Our Nuclear Future Act' vor. Das Gesetz zielt darauf ab, die Verfügbarkeit von inländisch produziertem hochwertigem, schwach angereichertem Uran ("HALEU') für fortschrittliche Reaktoren zu beschleunigen. Es beauftragt außerdem, dass das Energieministerium ("DOE') damit, mit der Industrie zusammenzuarbeiten, um inländische "HALEU'-Anreicherungskapazitäten zu schaffen.

15. Februar 2023: Die Senatoren Manchin, Barrasso und Risch bringen den "Nuclear Fuel Security Act' ein, um eine inländische Versorgung mit nuklearem Brennstoff sowohl für bestehende als auch für zukünftige US-Reaktoren zu garantieren.

9. März 2023: Das "Prohibiting Russian Uranium Imports Act' und das "Accelerating Deployment of Versatile, Advanced Nuclear for Clean Energy (ADVANCE) Act' werden vorgestellt.

Der US-Senat verabschiedet mit überwältigender Mehrheit den "Nuclear Fuel Security Act'. Dieses Gesetz gibt dem Energieministerium die Anweisung, die inländische Produktion von nuklearem Brennstoff zu erhöhen, um sicherzustellen, dass Störungen in der Versorgung mit russischem Uran die zukünftige Bereitstellung fortschrittlicher Reaktoren in den USA nicht beeinträchtigen.

Diese legislative Serie signalisiert nicht nur eine klare Absicht, die nationale Sicherheit im Bereich der Kernenergie zu stärken, sondern unterstreicht auch das Bestreben, die USA als führende Kraft in der Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher nuklearer Technologien zu positionieren. Die nationale Energiepolitik wird somit zu einem treibenden Motor für Innovationen und Sicherheit in der globalen Nuklearlandschaft.

Perfektes Timining!

Die Preise explodieren während American Future Fuel sein Uran-Monster zum Leben erweckt!

American Future Fuel (WKN: A3DQFB) fokussiert sich auf sein vielversprechendes mexikanisches "Cebolleta'-Uranprojekt, das sich in einem historisch bedeutenden Gebiet für Urangewinnung und -produktion befindet. Mit seiner Fläche von rund 2.710 ha an Mineralrechten und rund 2.307 ha an Oberflächenrechten erstreckt sich das Projekt großflächig über den "Grants Mining District' und verspricht damit Zugang, zu einer der größten Konzentrationen sandsteinhaltiger Uranlagerstätten weltweit.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Das Unternehmen ist gerade dabei, die bisherige historische Ressource von 18,98 Millionen Pfund U3O8 durch ein umfassendes Bohrprogramm zu aktualisieren. Das "Cebolleta'-Projekt, mit seinem hervorragenden Zugang über ganzjährig befahrbare Straßen sowie einer hervorragenden Infrastruktur, verspricht eine bedeutende Uranressource in einem wachstumsstarken Markt.

Die Exploration läuft… und zwar auf Hochtouren!

American Future Fuel (WKN: A3DQFB) hat bereits 3.500 Bohrungen über insgesamt 300.000 Bohrmeter im "Cebolleta'-Projekt niedergebracht, das voller Stolz im "Grants Uranium Mineral Belt' thront. Diese direkt erste Bohrphase hat schon sehr vielversprechende Ergebnisse zum Vorschein gebracht!

Bahnbrechende Bohrergebnisse machen Lust auf mehr!

Mit dem Abschluss der ersten 26 Loch Bohrphase über rund 3.000 Bohrmeter wurde nicht nur das das Ziel der Validierung historischer Bohrergebnisse erreicht, sondern damit vielmehr ein Meilenstein. Die durchschnittlichen 112 m tief gebohrten Löcher bestätigen neben den Radiometrie-Ergebnissen die vor über 50 Jahren von der Sohio Western Mining Company erfassten U3O8-Gehalte und beweisen damit einmal mehr die erstklassige Qualität dieser "Cebolleta'-Lagerstätte!

Quelle: Unternehmenspräsentation

Ein weiterer Grund zur Begeisterung liefert die Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte, die auf der vorherigen Arbeit von Sohio basiert. Die beeindruckende historische Ressource bildet nun die Grundlage, an das, woran American Future Fuel (WKN: A3DQFB) fest glaubt: Die Aktualisierung dieser Ressource in den nächsten beiden Bohrphasen.

Laut CEO David Suda sprechen die herausragenden Bohrergebnisse für sich, was er wie folgt kommentierte:

"American Future Fuel hat einen bedeutenden Schritt unternommen, um auf eine sehr zeit- und kosteneffiziente Weise eine aktualisierte Ressource bereitzustellen. Wir glauben, dass das "Cebolleta'-Projekt eine hervorragende "Tier-1'-Ablagerung innerhalb der Vereinigten Staaten darstellt."

TOP-Chance um exorbitante Mehrwerte zu schaffen!

Diese hervorragenden Nachriten sind nicht nur ein Durchbruch, sondern auch eine strategische Weichenstellung für das Unternehmen. Daraus ergibt sich die nahezu seltene und hervorragende Chance, bedeutenden Aktionärswert zu schaffen und gleichzeitig das Unternehmensrisiko erheblich zu minimieren.

Die Spannung und Kursfantasie steigt vor allem weiter mit dem Blick auf das Potenzial für das deutliche Wachstum, welches im "St. Anthony'-Bereich immer deutlicher zum Vorschein kommt. Denn hier bietet sich eine nicht zu unterschätzende Möglichkeit, die Ressourcen innerhalb der Grundstücksgrenzen massiv zu erweitern.

Quelle: Unternehmensmeldung

Insgesamt scheinen wir bei American Future Fuel (WKN: A3DQFB) gerade ein neues Erfolgs-Kapitel aufzuschlagen, das eine "strahlende Zukunft" verspricht.

Das Management! Damit steht und fällt ein Unternehmen!

Das auch Personaltechnisch auf erstklassige Qualität gesetzt wird, das beweist das TOP-Team um den CEO David Suda!

David Suda

CEO & Director

Mit 15 Jahren Erfahrung im Kapitalmarkt bringt Herr Suda umfassende Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensstrategie, Kapitalbeschaffung, Nachhaltigkeitsleistung und Marketing ein. Als Finanzexperte war er zuvor Managing Director sowohl bei Beacon Securities Ltd., einer globalen Investmentbank, als auch bei Paradigm Capital. Seine Fähigkeiten bisher problemlos 10 Mrd. US-Dollar für private und öffentliche Unternehmen einzuwerben sprechen definitiv eine eindeutige Sprache. Herr Suda schloss sein Bachelorstudium in Umweltwissenschaften mit Auszeichnung an der York University ab.

Joel Shacker

Director

Herr Shacker ist erfahrener Fachmann mit fast einem Jahrzehnt Kapitalmarkt-Erfahrung und Finanzwelt. Als erfolgreicher Unternehmer und Experte im E-Commerce leitete er ein Unternehmen, das 2020 einen Umsatz von über 30 Mio. US-Dollar erwirtschaftete und seit seiner Gründung mehr als 100 Mio. US-Dollar Gewinn erzielte. Derzeit ist er CEO und Direktor von Core One Labs Inc., einem Unternehmen für biotechnologische Forschung und Entwicklung mit Fokus auf psychedelische Alternativmedizin. Darüber hinaus ist er in Vorständen verschiedener börsennotierter Unternehmen tätig. Er hat den Abschluss Honors Business Administration mit Schwerpunkt Finanzen, den er an der Ivey Business School absolvierte.

Michael Henrichsen

Director

Herr Henrichsen, ist ein angesehener Strukturgeologe und Leiter des technischen Teams von Torq Resources. Er bringt eine Menge Expertise in American Future Fuel (WKN: A3DQFB) ein. Insbesondere seine Arbeit als globaler Strukturgeologe bei Newmont trug signifikant zur Steigerung der Reserven und Ressourcen im "Ahafo'-Distrikt in Ghana bei. Er hat zudem aktiv an anderen bedeutenden Entdeckungen in Südamerika, dem "Carlin'-Trend, Guinea und Kanada mitgearbeitet.

Geoff Balderson

CFO & Corp. Secretary

Herr Geoff Balderson hat als Chief Financial Officer für mehrere öffentliche und private Unternehmen gearbeitet und verfügt über mehr als 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung. Derzeit fungiert er als leitender Angestellter und Direktor mehrerer an der TSX Venture und Canadian Securities Exchange gelisteter Unternehmen. Er ist Präsident von Harmony Corporate Services Ltd., einem in Vancouver ansässigen Unternehmen, das administrative Dienstleistungen für börsennotierte Unternehmen anbietet. Zuvor war er als Anlageberater bei zwei kanadischen Investmentbanken tätig. Er ist Absolvent der Sauder School of Business der University of British Columbia.

https://www.youtube.com/watch?v=H7d2euz_zqU

Fazit: Chance- Risiko-Verhältnis liefert überzeugenden Einstiegszeitpunkt!

Ausgestattet mit einem Spitzenprojekt in bester Jurisdiktion, einem gesunden Barbestand von rund 3 Mio. CAD und einem Management das nachweislich aus absoluten "Company Makern' besteht, sind überzeugende Hinweise auf einen guten Einstiegszeitpunkt und sind eigentlich ein Garant für hohe Kursgewinne!

Für die Aktie spricht auch die aktuell sehr niedrige Marktkapitalisierung von American Future Fuel (WKN: A3DQFB) von nur rund 18,3 Mio. CAD (rund 12,5 Mio. EUR), abzüglich dem 3 Mio. CAD Barbestand.

Dafür bekommen Investoren ein top geführtes Unternehmen, das permanent erstklassige Bohrergebnisse liefert und auch weiterhin einen permanent guten Newsflow generieren wird, der nochmals durch einen bullenstarken Uran-Markt verstärkt wird. Alle Faktoren, sehr günstige Bewertung, Top-Management, hervorragendes Projekt in guter Jurisdiktion und ein begonnener Uran-Bullenmarkt sprechen dafür der Aktien-Kurs stark explodieren sollte. Wir sind uns sicher, mit American Future Fuel (WKN: A3DQFB), präsentieren wir Ihnen eine echte "Anleger-Perle'.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Und zudem, die Welt befindet sich mitten in einer Energiekrise, und Kernenergie ist nun einmal die perfekte Lösung für dieses Problem. Unter all den zuvor genannten Fakten empfehlen wir Ihnen American Future Fuel (WKN: A3DQFB) als Depotbeimischung. Sichern Sie sich ein paar Stücke und profitieren Sie vom gewaltigen Wachstumspotenzial, welches der Uranmarkt und vor allem die Aktie besitzt!

Quellen: American Future Fuel, Wallstreet Online.de, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: American Future Fuel, Introbild: stock.adobe.com

