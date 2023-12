Google unterliegt Epic Games vor Gericht. Ein Geschworenengericht bestätigt den Vorwurf, dass der Play Store ein illegales Monopol ist. Die Signa Insolvenz zieht immer größere Kreise. Ersten Gerüchten zufolge sollen insbesondere deutsche Versicherungen Kredite im Millionen- und Milliardenbereich an das Immobilienreich von René Benko ausgeliehen haben. Oracle kann die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Das hohe Wachstum im globalen Cloud-Geschäft kommt nicht im Umsatz bei dem Datenbank-Spezialisten an, was den Kurs nachbörslich in den Keller ...

