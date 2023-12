Zyklische Aktien wie Daimler Truck oder die DHL Group sind im Jahr 2023 hart abgestraft worden, nicht zuletzt aufgrund der Konjunktursorgen. Doch welche Aktie hat mehr Potenzial, wenn es wieder nach oben geht und ist deswegen für einen Kauf interessanter? Es war kein einfaches Jahr für Zykliker an der Börse. Aufgrund der immer stärker in den Fokus rückenden Konjunktursorgen, primär in Deutschland, wo eine Rezession bereits im Gange ist, hat es Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...