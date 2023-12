Nel hat bekannt gegeben, seine Anteile am Wasserstoff-Infrastrukturunternehmen Everfuel zu verkaufen. Die Skandinavier waren der ehemals zweitgrößte Aktionär des Konzerns. Mit diesem Schritt hat sich Nel von all seinen börsennotierten Investitionen gelöst.Nel verkauft rund 11,7 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 9,97 Norwegische Kronen (entspricht circa 85 Cent), was einem Gesamterlös von etwa ...

