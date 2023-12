DJ PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. veröffentlicht OK.Secure - Crypto Wallet Messenger

Berlin (pta/12.12.2023/08:30) - 12. Dezember 2023 - Fast Finance 24 Holding AG freut sich bekannt zu geben, dass die Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. (Nasdaq OTC: FFPP) eine völlig kostenlose und absolut sichere Blockchain Krypto-Wallet auf den Markt gebracht hat: OK.secure - Crypto Wallet Messenger.

OK.secure - Crypto Wallet Messenger vereint in einzigartiger Weise eine eigenständige Krypto-Wallet mit einem umfangreich funktionalem Messenger, eingebettet in eine auf Blockchain basierende Sicherheitsarchitektur. Diese technologische Synergie bietet höchste Sicherheit, Nutzer können sich darauf verlassen, dass ihre sensiblen Daten jederzeit geschützt sind, und das alles ohne Kosten. OK.secure - Crypto Wallet Messenger setzt neue Maßstäbe für den nutzerfreundlichen Einsatz von Kryptowährungen.

Die Krypto-Wallet ermöglicht Kauf, Verkauf, Tausch sowie Ausgabe von Kryptowährungen und unterstützt 40 Blockchains und über 4.400 Assets, wie BTC, ETH, FKX.

Durch die nahtlose Integration der Krypto-Wallet in den Messenger ist es möglich, Kryptowährungen direkt im Chat an Freunde, Kontakte im Mobiltelefon oder Unternehmen zu senden.

Die Wallet ist zu 100% eigenständig (non-custodial), niemand außer dem Besitzer hat Zugriff auf die Schlüssel und das Guthaben. Dies gewährleistet, dass der Wallet-Besitzer die uneingeschränkte Kontrolle behält und die Sicherheit aller Vermögenswerte allein in seiner Hand liegt.

Der Messenger bietet jederzeit eine sichere Kommunikation mit Chat, Videoanrufen und Gruppenchats, realisiert durch eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung auf Basis der Blockchain-Technologie. Allen Nutzern steht ein ebenso gesicherter Cloud-Speicher zur Verfügung.

Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG, erklärt: "Wir freuen uns besonders, den Nutzern dieser App einzigartige Features wie den Austausch von Kryptowährungen direkt im verschlüsselten Chat und die Übertragung von Kryptowährungen zwischen Kontakten innerhalb des Mobiltelefons einer Person anbieten zu können. Eine weitere sehr nützliche Funktion ist der Kauf von Gutscheinen für z.B. IKEA, Amazon, Saturn, Rewe, Lieferando und vielen weiteren mehr. Gemeinsam mit unserem Partner Bitrefill bieten wir den Nutzern der App eine virtuelle Mastercard an, die mit Kryptowährung aufgeladen und überall dort eingesetzt werden kann, wo Mastercard-Zahlungen akzeptiert werden.

Großen Wert haben wir auf eine schlanke und intuitive Benutzeroberfläche gelegt, so dass auch für Krypto-Neueinsteiger höchste Sicherheit und Bedienkomfort gewährleistet ist. Durch die Bereitstellung der einzigartigen und absolut sicheren Zahlungsinfrastruktur innerhalb des Messengers ergeben sich viele weitere innovative Möglichkeiten für digitale Zahlungen im E-Commerce."

Die Fast Finance Pay Corp. plant, die Verwendung von Kryptowährungen in der App kontinuierlich weiter auszubauen. Dazu gehört bspw. die standardmäßige Möglichkeit Kryptowährungen und Gutscheine an einen anderen Benutzer zu versenden, die dann im Wallet desjenigen verbucht werden.

Vorteile und Funktionen des Crypto Wallet Messenger

* Alle Ihre wertvollen und privaten Daten an einem sicheren Ort, einschließlich Kommunikation, Kryptowährungen und persönliche Dateien. * Ende-zu-Ende verschlüsselt und in die Blockchain integriert, um sicherzustellen, dass der Nutzer die vollständige Kontrolle hat. * Mehr als 4.400 digitale Assets sind verfügbar zum Kaufen, Verkaufen, Tauschen und Bezahlen. * Aus über 5.000 Gutscheinen für z. B. IKEA, Amazon, Saturn, Rewe und Lieferando und vielen mehr auswählen. * Mit Kryptowährung aufgeladene virtuelle Prepaid Mastercard für den online Einsatz. * Eine Übersicht aller Gutscheine, die sie mit Kryptowährungen kaufen können, finden Sie bei unserem Partner www.bitrefill.com. * OK.secure ist eine echte One-Stop-Sicherheitsplattform. Einfaches Teilen von Kryptowährungen und einfaches Einladen von Freunden und Kontakten. * Das Wallet ist vollständig eigenständig, was bedeutet, dass nur der jeweilige Kontoinhaber Zugriff hat - und niemand sonst. * Aufbewahrung aller Kryptowährungen und Token in einer einzigen, sicheren mobilen Geldbörse.

OK.secure - Crypto Wallet Messenger ist ab sofort im App Store für Apple und im Google Play Store für Android verfügbar.

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com, http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierböser unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an folgenden Börsen gehandelt: Frankfurt, Xetra, Berlin, München, Tradegate.

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Sören Jensen Tel.: +49 30 7262 1234-4 E-Mail: investors@ff24.com Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

