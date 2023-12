Andritz und SSE Suomen Säätöenergia Oy arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer Biokraftstoff-Produktionsanlage in der ostfinnischen Stadt Nurmes. Das Hybridraffinerie-Projekt in Nurmes wird aus biomassebasiertem Synthesegas und grünem Wasserstoff hochwertiges erneuerbares Methanol herstellen. Die Biomasse für die Anlage in Nurmes wird laut Andritz aus Holzabfällen wie Baumstämmen, Blättern, Rinde und Ästen aus der Forstwirtschaft stammen. Der grüne Wasserstoff für die Anlage wird durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen. "Aufgrund der Bemühungen, fossile Brennstoffe zu ersetzen und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, steigt die Nachfrage nach erneuerbarem Methanol in der Schifffahrt und der chemischen Industrie weltweit ...

