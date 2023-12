Lupfig (ots) -Drittes Projekt in Europa und Premiere in der Schweiz: Mit dem Einsatz von 100% recyceltem Aluminium setzt Green in Kollaboration mit Implenia, Ernst Schweizer und Hydro Building Systems auf Innovation. Recyceltes End-of-Life Aluminium reduziert den CO2-Fussabdruck um das 40-fache.Der Green Metro-Campus Zürich im zürcherischen Dielsdorf zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz und Nachhaltigkeit aus. Hier baut Green, die in der Schweiz führende Datacenter-Anbieterin, drei Hochleistungs-Datacenter sowie einen Business Park mit modernen Büroflächen. Das Bürogebäude Süd befindet sich zurzeit im Bau und wird im Sommer 2024 bezugsbereit sein. Auch beim Bürogebäude setzt Green auf Innovation. Durch den Einsatz von neu entwickeltem 100% recyceltem Aluminium werden über 167 Tonnen CO2-Emissionen eingespart.CO2-Reduktion um das 40-facheDer Werkstoff 100% recyceltes Aluminium kommt in den Fassadenelementen zum Einsatz. Gegenüber Primäraluminium reduziert das 100% recycelte End-of-Life-Aluminium den CO2-Abdruck ohne Qualitätsverluste um das 40-fache. "Wir prüfen laufend, wie wir neue Werkstoffe auf innovative Weise einsetzen können und freuen uns, dass dies in Kollaboration mit unseren Partnern gelungen ist", erklärt Roger Süess, CEO von Green.Aluminium als Werkstoff der ZukunftAluminium ist ein starker, leichter und langlebiger Werkstoff, der sich für nachhaltiges Bauen optimal eignet. Die Lebensdauer von Aluminium wird nur von wenigen anderen Materialien erreicht und es kann nahezu beliebig oft recycelt werden. Beim Recycling von End-of-Life Aluminium werden nur 5% der Energie benötigt, die zum Herstellen von Primärmetall normal erforderlich ist. Dank dieser hervorragenden Recycling-Eigenschaften ist das Metall bereits heute ein wichtiger Pfeiler für eine gelebte Kreislaufwirtschaft. Seine strategische Bedeutung als Werkstoff in der Bauindustrie wird in Zukunft weiterhin zunehmen.Die Fassadenelemente für das neue Bürogebäude von Green stammen aus der Produktion der Ernst Schweizer AG. Produziert wird das Aluminium von der norwegischen Hydro-Gruppe. Sie ist derzeit die einzige Herstellerin, die 100% End-of-Life Aluminium mit einem CO2-Fussabdruck von nahezu null in erstklassiger Qualität ohne Zugabe von Primäraluminium herstellen kann. Recyceltes End-of-Life Aluminium wird aus Aluminium gewonnen, welches jahrzehntelang im Einsatz war.Der Werkstoff ist derzeit erst in geringen Mengen verfügbar und sein Einsatz mit höheren Kosten verbunden. Mit 100% recyceltem End-of-Life Aluminium setzen die vier Partner ein Zeichen: Ein Werkstoff mit grossem Potenzial für die Zukunft kommt erstmals in der Schweiz zum Einsatz.Eckdaten des Projekts: https://ots.ch/6vlbsbBilder: https://ots.ch/ldKq6gÜber GreenGreen ist die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz. Zudem bietet das Unternehmen Internet-, Hosting- und Domaindienstleistungen für Privatpersonen an. Im Grossraum Zürich betreibt das Unternehmen sechs Rechenzentren an vier Standorten. In Dielsdorf, Lupfig und an weiteren Standorten plant Green den Bau von effizienten Datacentern. Green ermöglicht geo-redundantes Hochleistungs-Computing für Cloud-Anbieter (Hyperscaler) sowie Unternehmen und bietet umfangreiche Vernetzungslösungen über sämtliche Standorte hinweg.Green überzeugt mit ihrem Angebot regelmässig auf internationaler Ebene und ist als einzige Schweizer Datacenter-Anbieterin mit einem "M&O Stamp of Approval" des renommierten Uptime Institutes ausgezeichnet. Bereits zum vierten Mal in Folge wurde Green vom internationalen Beratungsunternehmen ISG zur Schweizer Marktführerin für Datacenter und Colocation ernannt.Pressekontakt:Medienstelle Green:+41 56 460 23 80medien@green.chOriginal-Content von: Green Datacenter AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082222/100914367