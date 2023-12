Langenenslingen (ots) -Als Gründerin und Geschäftsführerin der Corinna Käppeler Consulting unterstützt Corinna Käppeler Inhaberinnen von Kosmetikstudios dabei, emotionale Intelligenz und Verkaufskompetenz zu entwickeln. Durch die Steigerung ihrer Sichtbarkeit gelangen ihre Kunden schneller zum Erfolg und können so ihre Karriereziele verwirklichen. Als Chefin eines erfolgreichen Kosmetikinstituts kennt Corinna Käppeler die Branche genau und weiß, wie wichtig Authentizität und Selbstvertrauen für den Aufbau des eigenen Unternehmens sind. Hier erfahren Sie, wie sich emotionale Barrieren auf dem Weg zum Erfolg überwinden lassen.Obwohl ein eigenes Beauty-Business für viele Unternehmerinnen die Erfüllung eines lang ersehnten Traumes ist, haben zahlreiche Gründerinnen mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Einerseits besteht ihr Arbeitsalltag aus Behandlungen und Produkten, die ihre Kunden und nicht zuletzt sie selbst sehr genießen. Andererseits bleibt der geschäftliche Erfolg trotz gefülltem Terminkalender und zufriedener Kundschaft oft hinter den Erwartungen zurück. Darüber hinaus erleben viele Kosmetikerinnen einen starken Konkurrenzdruck. Dies kann ein neu eröffnetes Studio sein, das mit Sonderangeboten lockt oder durch intelligente und ansprechende Werbeanzeigen auf sich aufmerksam macht. Ebenso spielt ein zielgruppenorientierter Social-Media-Kanal eine erhebliche Rolle bei der Neukundengewinnung. "Wer diese Punkte nicht berücksichtigt, gerät schnell ins Hintertreffen und verliert Marktanteile. Ohne Verbesserung der Sichtbarkeit wird es heutzutage keiner Kosmetikerin gelingen, sich auf dem Markt zu positionieren", erklärt Corinna Käppeler, Geschäftsführerin von Corinna Käppeler Consulting."Wir arbeiten mit unseren Kunden gemeinsam daran, langfristige Marketingstrategien zu entwickeln, die ihre Fähigkeiten auf einzigartige Weise präsentieren", fügt die Expertin hinzu. Dabei ist es entscheidend, mit Werbekampagnen emotional und authentisch auf die eigene Expertise aufmerksam zu machen. Aus eigener Erfahrung weiß Corinna Käppeler, dass die richtige Positionierung sowohl Investitionen als auch Know-how erfordert und hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, ihr gebündeltes Wissen an Branchenkollegen weiterzugeben. Ihr Konzept setzt sich aus drei Elementen zusammen: In einem Coaching lernen die Teilnehmer zunächst, wie sie sich offensiv vermarkten. Darauf aufbauend erfolgt ein Skalierungsprogramm, welches durch den Consulting Club, in dem sich Kunden untereinander austauschen können, abgerundet wird. Ziel ist es, ein neues Mindset zu entwickeln und emotionale Blockaden zu lösen. Welche Schritte hierzu notwendig sind, hat Corinna Käppeler im Folgenden zusammengefasst.Emotionale Blockaden im Verkaufsprozess überwindenIn einer Branche, die von Frauen dominiert wird, spielt nicht nur die fachliche Kompetenz eine Rolle, sondern auch die Nutzung emotionaler Intelligenz sowie eine ausgeprägte Verkaufskompetenz. Viele Kosmetikerinnen wissen zwar um ihre Kompetenz, haben allerdings Probleme damit, ihre Preise zu erhöhen oder bestimmte Leistungen aus dem Sortiment zu nehmen. Der Grund hierfür liegt meist im Wunsch, ihre Kunden nicht verärgern zu wollen. Sie sehen sich einer inneren Blockade gegenüber, die es ihnen in vielen Fällen unmöglich macht, ihre Entscheidungen mit Selbstsicherheit und Überzeugung charmant gegenüber Stammkunden zu äußern. Hinzu kommen Bedenken vor dem aktiven Verkauf oder die Angst vor Ablehnung. Deshalb sehen sich talentierte Kosmetikerinnen immer häufiger einer gemeinsamen Herausforderung gegenüber: der Lösung von Blockaden im Verkaufsprozess. Doch dieses Problem lässt sich lösen: Um auch finanziell erfolgreich zu werden, benötigen Beauty-Expertinnen ein gewisses Selbstbewusstsein und ein charismatisches Auftreten, um ihre Verkaufspotenziale voll auszuschöpfen.Individuelle Stärken herausarbeitenIn diesem Zusammenhang müssen Kosmetikerinnen lernen, ihre individuellen Stärken hervorzuheben und mit mehr Selbstbewusstsein und Charisma durch den Verkaufsprozess zu gehen. Selbstverständlich ist die fachliche Expertise die Voraussetzung für den beruflichen Erfolg. Doch Gewinne im Beauty-Business hängen nicht allein vom technischen Können ab, sondern werden in erster Linie dadurch generiert, dass Kundinnen auf eine authentische und emotionale Weise angesprochen werden. Neben fachlicher Expertise braucht es also auch das Verständnis, dass geschäftlicher Erfolg aus der inneren Stärke der jeweiligen Kosmetikerin erwächst. Kundenkontakte zu pflegen und sich selbst authentisch zu präsentieren, fördert die Beziehung zu den Kunden und erhöht nachhaltig die Profitabilität eines Kosmetikstudios.Die Stärkung von Verkaufskompetenzen führt zu gesteigertem SelbstbewusstseinErfolgreich ist in erster Linie diejenige Kosmetikerin, die gelernt hat, ganz bei sich zu sein. Dies zu erreichen, setzt eine ehrliche Selbstreflexion voraus: eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Unsicherheiten, Gefühlen und Glaubenssätzen, die immer wieder zu denselben Blockaden führen. Sowohl ein geeignetes Verkaufstraining als auch eine Veränderung des Mindsets können dabei helfen, wirksame Strategien zu entwickeln und die eigenen Schwächen besser zu verstehen. Auf diese Weise kommen Studio-Inhaberinnen ein großes Stück bei der Persönlichkeitsentwicklung voran und lernen, ihre tatsächlichen Stärken besser zu nutzen.Sie möchten mit Ihrem Kosmetikstudio endlich erfolgreich durchstarten und suchen eine erfahrene Mentorin, die Sie dabei unterstützt? Dann melden Sie sich jetzt bei Corinna Käppeler