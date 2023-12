Ford will im kommenden Jahr offenbar die Produktionszahlen seines elektrischen Pickups F-150 Lightning halbieren: Laut einem Insider sollen wegen der verhaltenen Nachfrage ab Januar 2024 nur noch rund 1.600 Einheiten pro Woche in Dearborn vom Band laufen. Bisher plante Ford, im kommenden Jahr im Rouge Electric Vehicle Center in Dearborn (im US-Bundesstaat Michigan) durchschnittlich rund 3.200 Exemplare des F-150 Lightning pro Woche herzustellen. ...

