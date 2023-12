Geelys Elektroauto-Marke Zeekr hat mit den Auslieferungen in Europa begonnen. Das erste Exemplare des Zeekr 001 wurde in den Niederlanden an einen Kunden übergeben. Für dieses Jahr steht noch ein weiteres Land auf dem Plan, bevor Deutschland an der Reihe ist. Noch im Dezember sollen weitere Kunden in den Niederlanden und in Schweden ihre Fahrzeuge erhalten. Erste Auslieferungen in Deutschland sind für Anfang 2024 geplant. Bis 2026 will Zeekr seine ...

