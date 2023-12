Bis zur Veröffentlichung der US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr dürfte der Handel recht ruhig verlaufen. Größere Überraschungen sind nicht in Sicht, sowohl die Gesamt- wie auch die Kerninflationsrate zeigen nach unten. Somit kann Fed-Chef Powell auf der morgigen Zinssitzung wohl sagen, was er will: Angesichts der nachlassenden Inflation erwartet der Markt eine deutliche Lockerung der Geldpolitik im Jahr ...

