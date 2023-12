NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit den Aussichten der europäischen Konsumgüterhersteller im kommenden Jahr. Er rechnet für den Sektor mit einem Rückgang des organischen Umsatzwachstums im Jahr 2024 und sieht angesichts der zum Gesamtmarkt anhaltend hohen Branchenbewertung Kursrisiken, beispielsweise für Diageo, L'Oreal und Nestle. Zu seinen bevorzugten Werten gehören AB Inbev, Reckitt und Danone./edh/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 00:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 00:15 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002875804

