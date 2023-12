Das sich dem Ende neigende Jahr war v.?a. von geopolitischen Verwerfungen geprägt, die dennoch auf die Finanzindustrie wirken. Doch was steht 2024 bevor?>Viele Banken werden sich mit der Frage beschäftigen müssen, inwieweit sie von gestiegenen Zinsen profitieren können, ohne von gleichzeitig steigenden Refinanzierungs- und Risikokosten beeinflusst zu werden, sagt uns Philipp Wackerbeck, Partner u. Global Leader Financial Services bei Strategy&. Auch die überaus heikle Situation am Immobilienmarkt spiele dabei eine wichtige Rolle; Jan Eckmann von AlixPartners sieht bereits heute Auswirkungen aufs Kreditgeschäft. Wackerbeck rät Banken, trotz der gesamtwirtschaftlichen Lage und hohen Unsicherheit weiter in Digitalisierung und KI zu investieren - sie sollten "das Fenster nutzen, solange sie das noch auf Basis einer guten Profitabilität" tun könnten. Laut Max Flötotto, McKinsey-Senior Partner, brauchen klassische Banken Strategien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...