Die Aktien der deutschen Autobauer sind in 2023 mehrheitlich unter die Räder geraten. Die Papiere von Mercedes-Benz, Porsche und VW blieben zurück. BMW und Daimler Truck hingegen machten das Rennen an der Börse. Aber wer nimmt in 2024 Fahrt auf? Diese Frage beantwortet Jürgen Pieper. Als Analyst und Experte für die Autobranche hat er die Herausforderungen als auch Chancen des Sektors genau im Blick. Im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV ordnet er die Entwicklungen der Unternehmen am Aktienmarkt ein und gibt einen Ausblick darauf, was die Anleger im kommenden Jahr erwartet. Welche Auto-Aktie aus Piepers Sicht das größte Potenzial hat und wie es derzeit um Tesla steht, erfahren Sie im Interview. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck, Mercedes-Benz, Porsche AG, Volkswagen Vz. Der Interviewgast Jürgen Pieper ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Porsche AG.