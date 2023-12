Linz (www.anleihencheck.de) - Selten stehen in einer Woche die Zinsentscheidungen von fünf Notenbanken an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Neben der EZB tage auch die FED (US Notenbank), die Bank of England, die SNB (Schweizer Notenbank) und die Norwegische Zentralbank. Die Wende im Zinsmarkt komme - die Frage sei nur, ob die Zentralbanken noch vor Weihnachten einen Ausblick über mögliche Zinsentscheidungen 2024 geben würden. Derzeit wenig Spielraum habe die FED, denn der Arbeitsmarktbericht vom letzten Freitag habe positiv überrascht. Die ohnehin schon niedrige Arbeitslosenrate sei von 3,9% auf 3,7% gefallen. ...

