Die Aktie von Scout24 (WKN: A12DM8) startet am Dienstag mit einem leichten Kursgewinn und steht aktuell bei rund 66,20 €. Zuletzt fiel der Kurs durch einen starken Anstieg von insgesamt rund +16% auf. Seit Jahresbeginn hat das Papier sogar um +40% zugelegt. Ist dieser Aufwärtstrend weiter intakt? Scout24 vorgestellt Die in München ansässige Scout24 ist ein führendes Digitalunternehmen in Deutschland und betreibt mit ImmoScout24 die Nummer 1 unter ...

