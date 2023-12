EQS-News: Neotech Metals Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Vancouver, British Columbia - 12. Dezember 2023 - Neotech Metals Corp. ("Neotech" oder das "Unternehmen") (CSE: NTMC) (OTCQB: NTMFF) (FWB: V690) freut sich, die Einreichung seines Fachberichts im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 ("NI 43-101") für das Seltene Erden-Projekt TREO ("TREO" oder das "Konzessionsgebiet") unweit der Stadt Prince George in der kanadischen Provinz British Columbia bekannt zu geben. Hier die wichtigsten Eckdaten des NI 43-101-konformen Fachberichts: Strategische Lage und Zugang : Das Konzessionsgebiet TREO, das sich 80 km nordöstlich von Prince George befindet, umfasst rund 16.286,30 Hektar und ist in 40 nicht patentierte Bergbauclaims - allesamt im Besitz von Neotech - eingebunden. Das Konzessionsgebiet profitiert von besten Transportverbindungen und von seiner Nähe zu essenziellen Infrastruktureinrichtungen wie einem Straßen- und Bahnnetz sowie Energieversorgungsleitungen.

: Die Lage des Konzessionsgebiets TREO in unmittelbarer Nachbarschaft zur ertragreichen Karbonatit-Lagerstätte Wicheeda* zeigt hervorragende Möglichkeiten auf. Dass sich vergleichbare geophysikalische Signaturen und geologische Vorkommen in nächster Nähe zum geplanten Bergbaubetrieb befinden, macht TREO zu einem äußerst aussichtsreichen Explorationsziel. Zukünftige Explorationspläne: Neotech hat ein solides zweiphasiges Programm ausgearbeitet, um das wirtschaftliche Potenzial des Konzessionsgebiets TREO bestmöglich auszuschöpfen. Die erste Phase, die mit rund 600.817 Dollar budgetiert ist, wird in erster Linie luft- und bodengestützte Messungen mit hoher Auflösung, Kartierungen sowie geochemische Probenahmen umfassen. Reagan Glazier, der CEO und ein Direktor von Neotech, erläutert: "Die Einreichung des NI 43-101-konformen Fachberichts ist für Neotech Metals Corp. ein bedeutender Meilenstein. Sie bekräftigt nicht nur das Potenzial des Konzessionsgebiets TREO als bemerkenswertes Seltenerdelementprojekt, sondern legt auch den Grundstein für unsere bevorstehenden Explorationsarbeiten. Wir sind von den Aussichten des Konzessionsgebiets TREO fasziniert und setzen auch in Zukunft alles daran, um seinen Wert zum Wohle unserer Aktionäre in verantwortungsvoller Weise freizulegen und einen entsprechenden Beitrag zur nachhaltigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu leisten." Der vollständige NI 43-101-konforme Fachbericht wurde von der Firma Faarnad Geological Consulting Inc. erstellt und ist auf der Website des Unternehmens sowie unter dessen Firmenprofil auf SEDAR+ nachzulesen. Die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ike Osmani, P.Geo., einem Berater des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und freigegeben. *Der qualifizierte Sachverständige hat die ressourcenbezogenen Daten und die Mineralisierung in der angrenzenden Lagerstätte Wicheeda nicht verifiziert. Den Lesern wird daher nahegelegt, daraus nicht zwingenderweise abzuleiten, dass sich die Mineralisierung von der benachbarten Lagerstätte auch auf das Konzessionsgebiet TREO ausdehnt. Über Neotech Metals Corp. Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das 40 Seltene Erden-Claims (das "TREO-Konzessionsgebiet") besitzt und eine Option auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB hält, die sich alle in British Columbia, Kanada, befinden. Kontaktdaten Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: Reagan Glazier, Chief Executive Officer E-Mail: reagan@neotechmetals.com Tel: (403) 815-6663 Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf den technischen Bericht 43-101 des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 