Die beste Uranaktie zum Kauf?!: Ob die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzt, hängt vom Uranpreis ab

Sowohl South Texas als auch Wyoming sind vollständig lizenziert und könnten in Kürze in Betrieb genommen werden

das US-Repräsentantenhaus hat am Montag ein Einfuhrverbot für russisches Uran verabschiedet, da die Gesetzgeber versuchen, den Druck auf Moskau wegen seines Krieges gegen die Ukraine zu erhöhen, obwohl die Maßnahme Ausnahmen im Falle von Versorgungsproblemen für inländische Reaktoren vorsieht.

Der Gesetzentwurf muss den Senat passieren und von Präsident Joe Biden unterzeichnet werden, bevor er in Kraft tritt. Es ist ungewiss, ob im Zeitplan des Senats genügend Zeit für eine Abstimmung in diesem Jahr bleibt.

Der Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses enthält Ausnahmeregelungen für die Einfuhr von schwach angereichertem Uran aus Russland, wenn der US-Energieminister feststellt, dass keine alternative Quelle für den Betrieb eines Kernreaktors oder eines US-amerikanischen Kernenergieunternehmens verfügbar ist, oder wenn die Lieferungen im nationalen Interesse liegen.

Kernenergie erzeugt kein Kohlendioxid, was ein großes Problem ist, das berücksichtigt werden muss, wenn die Welt versucht, die Treibhausgasemissionen zu begrenzen. Darüber hinaus drängt die US-Regierung zunehmend auf Kernkraft als saubere Energielösung.

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) ist ein amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Corpus Christi, Texas. Das Unternehmen erkundet und verkauft Uran aus Minen in den USA, Kanada und Paraguay.

Wie Sie sehen ist Uranium Energy (WKN: A0JDRR) bestrebt, den US-Bedarf an Kernbrennstoffen zu decken, der entstehen könnte, wenn es zu einer Renaissance der Kernenergie kommt.

Uran ist der Brennstoff, der in Kernreaktoren verwendet wird . Es ist das, was Uranium Energy (WKN: A0JDRR) verkauft.

Aktuell verkauft das Unternehmen Uran, das es erworben hat, als der Kernbrennstoff auf einem niedrigen Niveau gehandelt wurde. Aber Uranium Energy (WKN: A0JDRR) hat seine Präsenz ausgebaut und versucht, einen Bergbaubetrieb zu schaffen, der über die nötige Größe verfügt, um mit den größten Playern der Branche zu konkurrieren.

Das Unternehmen hat Akquisitionen im Wert von rund 566 Millionen US-Dollar entweder abgeschlossen oder ist in Vorbereitung.

Mehr dazu erfahren Sie im Update von Rohstoff TV:

Wie Sie erfahren haben schloss das Unternehmen das Geschäftsjahr 2023 schuldenfrei und mit Rekordeinnahmen ab, was eine ziemlich schöne Kombination ist.

Mit einem Kassenbestand von über 192 Millionen Dollar, bestehend aus 57,6 Millionen Dollar in bar, 100,4 Millionen Dollar in Aktien und 34,3 Millionen Dollar in physischen Uranbeständen, ist Uranium Energy (WKN: A0JDRR) derzeit sehr gut aufgestellt.

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) hat wie erwähnt mehrere Projekte in der Frühphase in mehreren Bundesstaaten, aber seine wichtigsten US-Liegenschaftsbestände befinden sich in den bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten von Texas und Wyoming.

An diesen beiden Standorten ist es dem Unternehmen gelungen, mehrere uranhaltige Liegenschaften und Verarbeitungsanlagen zu akkumulieren.

Die kombinierte Ressourcengröße seiner Standorte in Texas beläuft sich auf respektable 9,1 Millionen Pfund (M&I) U308, während die Grundstücke in Wyoming eine beeindruckende Gesamtsumme von 66,2 Millionen Pfund (M&I) verzeichnen.

Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Pipeline von sieben in den USA ansässigen ISR-Uranprojekten, für die alle wichtigen Genehmigungen vorliegen.

Das Unternehmen plant, Hub-and-Spoke-Modelle zu verwenden, bei denen eine zentrale Verarbeitungsanlage mit Uran versorgt wird, das aus den nahen gelegenen Liegenschaften gewonnen wird. Alle Standorte befinden sich derzeit in Pflege und Wartung, aber es ist beabsichtigt, letztendlich In-situ-Recovery -Prozesse (ISR) auf allen Liegenschaften in Wyoming und Texas einzusetzen. Die Möglichkeit, ISR zu verwenden, ist enorm vorteilhaft, da es sowohl billiger als herkömmliches Mining ist als auch einen viel geringeren ökologischen Fußabdruck hat.

Sowohl South Texas als auch Wyoming sind vollständig lizenziert und könnten in Kürze in Betrieb genommen werden, wenn das Management beschließt, mit der Produktion zu beginnen!

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Ob die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzt oder nicht, hängt vom Uranpreis ab

Wenn der Kernbrennstoffpreis weiter steigt, wird dieser Uranverkäufer wahrscheinlich weiterhin profitieren.

Vergessen Sie nicht: Uranium Energy (WKN: A0JDRR) verfügt über zwei produktionsreife Anlagen. Eine in Texas (die älteste) und eine in Wyoming. Das abgeleitete Uranvolumen in diesen beiden Anlagen beträgt 25 Millionen Pfund Uran.

Aber die große Mine, die sich in einem fortgeschrittenen Zustand befindet, ist das Athabasca-Projekt, das fast 53 Millionen Pfund Uran enthält.

Zu den derzeitigen Preisen hätten allein die Minen in Athabasca einen Wert von rund 2,5 Milliarden Dollar.

Das entspricht in etwa der heutigen Marktkapitalisierung von Uranium Energy (WKN: A0JDRR).

Die restlichen Anlagen in Texas und Wyoming sind produktionsreif und werden Investoren praktisch kostenlos angeboten.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Anleger für ihre Investition in Uranium Energy (WKN: A0JDRR) zukünftig reichlich belohnt werden, diese Meinung haben wir natürlich nicht exklusiv!

Übrigens halten nicht weniger als 15 Hedgefonds Manager dieses Unternehmen für einen der spannendsten Käufe im Energiesektor!

Wir haben dem nichts hinzuzufügen, wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.uraniumenergy.com um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

