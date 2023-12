Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire) -Das weltweit führende Technologieunternehmen Stefanini Group hat eine strategische Partnerschaft mit FlowX.AI angekündigt. FlowX.AI spielt bei der Modernisierung von Anwendungen eine Vorreiterrolle. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sollen veraltete Banksysteme überholt und die digitale Transformation von Banken weltweit beschleunigt werden.Die wichtigsten Punkte dieser Partnerschaft:- Modernisierung der Banktechnologie: Stefanini wird die Plattform von FlowX.AI nutzen, um die digitalen Dienstleistungen für europäische Banken zu aktualisieren und zu verbessern.- Schnelle Entwicklung und Markteinführung: FlowX.AI zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, geschäftskritische digitale Bankdienstleistungen schnell zu entwickeln und zu implementieren.Klare Vorteile für den Bankensektor:- Anerkannte Spitzenleistungen: FlowX.AI hat sich kürzlich die größte Finanzierung der Serie A im Bereich Unternehmenssoftware seit zwei Jahren gesichert und unterstreicht damit seine Effektivität bei der Verbesserung der Banktechnologie und der Kostenreduzierung.- Beschleunigte Transformation: Banken können ihre Altsysteme nun innerhalb weniger Monate aktualisieren, um ihren Kunden bessere digitale Erlebnisse zu bieten und ihre Rentabilität zu steigern.Die Stefanini Group freut sich auf die Zusammenarbeit mit FlowX. Durch die Bereitstellung der bahnbrechenden KI-Plattform kann die Stefanini Group ihre bestehenden Dienstleistungen für die digitale Transformation erweitern und ihren Kunden noch größere Geschäftsvorteile bieten. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Stefanini Group ihren Kunden die modernsten KI-Technologien und -lösungen bereitstellen, sodass sie ihre Geschäftsprozesse optimieren, detailliertere Einblicke in ihre Daten gewinnen und ihre Kundenerlebnisse verbessern können. Die Stefanini Group wird sich gemeinsam mit FlowX.ai dafür einsetzen, dass ihre Kunden im Finanzwesen und darüber hinaus Innovation und Wachstum verwirklichen können.Ioan Iacob, Geschäftsführer von FlowX.AI, sagte: "Der Bankensektor steht vor einigen großen Herausforderungen bei der Entwicklung von technologischen Anwendungen. In einem Umfeld komplexer regulatorischer Vorschriften ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Sicherheit zu finden und zugleich die stetig wachsenden Anforderungen von digital versierten Kunden zu erfüllen, ist keine einfache Aufgabe. Aus diesem Grund sind Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für jedes Finanzdienstleistungsunternehmen, das den digitalen Wandel umarmt, von entscheidender Bedeutung. Unsere Partnerschaft mit Stefanini zeigt, dass es unsere gemeinsame Mission ist, den Bankensektor zu unterstützen, wenn es darum geht, Innovationen so umzusetzen, dass Vertrauen und Zuverlässigkeit gewährleistet sind."Informationen zur Stefanini GroupStefanini ist ein globaler Konzern mit 35 Jahren Erfahrung im Technologiemarkt, der Kunden bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen unterstützt. Die Unternehmensgruppe mit dem Ziel, gemeinsam Lösungen für eine bessere Zukunft zu entwickeln, wurde mit mehreren Preisen für ihre innovative Herangehensweise und signifikanten Auswirkungen auf Geschäftsergebnisse ausgezeichnet. Die Stefanini Group ist in den folgenden Bereichen tätig: Beratung (Technologie und Geschäftsagilität), Analytik und KI, Banken- und Zahlungsverkehr, Cybersicherheit, Fertigung (Industrie 4.0) und digitales Marketing. Mit Niederlassungen in 41 Ländern und über 30.000 Mitarbeitern hat Stefanini laut der Rangliste der Fundação Dom Cabral (FDC) den 5. Platz der am stärksten internationalisierten Unternehmen Brasiliens inne - als erstes Unternehmen im Technologiesektor. Weitere Informationen finden Sie hier.Informationen zu FlowX.AIFlowX.AI ist eine Plattform für die Modernisierung von unternehmenskritischen Anwendungen. Seit seiner Gründung im Jahr 2021 verfolgt FlowX.AI das Ziel, die Entwicklung von Unternehmenssoftware zu revolutionieren. Mit Funktionen wie No Code/Low Code und Full Code, infrastrukturunabhängigen Konnektoren zu Altsystemen, vordefinierten, branchenorientierten Beschleunigern und automatisch generierten, nativen Benutzeroberflächen für alle Kanäle und Geräte erhalten Unternehmen die Flexibilität und die Freiheit, genau die Software zu entwickeln, die sie benötigen, um ihre Geschäftsabläufe zu transformieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2289597/Stefanini_Group.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2289848/FlowX_ai_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2053451/4431737/Stefanini_Group_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/stefanini-group-geht-partnerschaft-mit-flowxai-ein-um-die-europaische-banktechnologie-zu-transformieren-302009975.htmlPressekontakt:Luiza-Maria Lazar (Turlacu),Luiza-Maria.Turlacu@stefanini.com,+ 40740542534Original-Content von: Stefanini Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095334/100914381