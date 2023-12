Der Hauptaktionär von InVision, die Acme 42 GmbH, beabsichtigt, die Aktien des Unternehmens vom regulierten Markt der Börse zu nehmen. Acme befindet sich im Besitz des Geschäftsführers und Gründers Peter Bollenbeck sowie weiterer Gründer und enger Mitarbeiter von InVision, die ihre Aktien und Anteile an Acme kürzlich zusammengelegt haben. Das Delisting ist beschlossene Sache und es wird ein Barangebot für die ausstehenden Aktien geben. Offen ist bisher nur die genaue Höhe des Angebots, die nach Berechnungen von AlsterResearch nur geringfügig über dem aktuellen Kursniveau liegen dürfte (eigene Berechnung; einfacher Durchschnitt 7. Juni bis 7. Dezember: EUR 6,57 eAR). In ähnlichen Delisting-Fällen wurden die Aktien weiterhin an der Hamburger Börse gehandelt, was auch auf die InVision-Aktie zutreffen könnte. Insgesamt sei jedoch eine KAUFEN-Empfehlung nicht mehr zu rechtfertigen, so dass die Analysten von AlsterResearch das Kursziel aussetzen. AlsterResearch empfiehlt, das Angebot abzuwarten und ändert das Rating von KAUFEN auf VERKAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/InVision%20AG





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken