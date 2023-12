Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Es wird erwartet, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee - FOMC) auf seiner kommenden Sitzung die aktuellen Zinssätze beibehält, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM.Der FED-Vorsitzende Powell werde die Abhängigkeit der Geldpolitik von den Wirtschaftsdaten betonen. Es würden zwar einige geringfügige dovishe Änderungen in der Erklärung erwartet, die auf niedrigere Zinssätze für 2024 und 2025 hindeuten würden, doch seien keine wesentlichen Änderungen abzusehen. ...

