Die Aktien des bereits 1870 gegründeten Pharma- und Laborzulieferers Sartorius mit Sitz in Göttingen (Bundesland Niedersachsen) konnte am heutigen Dienstag zunächst weiter ansteigen und ein neues Verlaufshoch bei 320 Euro erreichen. In der Folge sackten die Titel etwas ab und zeigen sich aktuell mit einer bärischen Tageskerze bei 313,60 Euro tiefer. Zuvor hieß es im Insight: "Die Aktien sind weiterhin gut im Rennen und notieren im Bereich von 312 ...

