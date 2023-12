Der DAX steigt immer weiter an und konnte bereits die Marke von 16.800 Punkten nach oben ausbrechen. Aktuell notiert der DAX bei 16.780 Punkten. An der Lage hat sich wenig geändert. Im Fokus stehen heute die US-Inflationsdaten am Nachmittag. Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, der aktuell bei 16.500 Punkten verläuft, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke auf der Oberseite wäre die runde Marke von 17.000 Punkten. ...

