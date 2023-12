Oldenburg (www.anleihencheck.de) - Der November hat den Anleihemärkten eine kräftige Hausse gebracht, so die Experten von LOYS.Anleihekurse seien in die Höhe geschnellt, nachdem weitere Zinsanhebungen durch die Notenbanken zunehmend unwahrscheinlich würden. Die Geschwindigkeit der Geldentwertung sei zuletzt zurückgegangen, sodass die Zentralbanken in einem Abwartemodus verharren könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...