...so geringfügig wie seit Juli 2023 nicht mehr. So die Eingangsworte der heutigen Pressemitteilung des neuen Indikators von S&P Global sowie Hamburg Commercial Bank (HCOB), der gerade für die hiesige exportlastige Industrie wichtig ist. Er basiert auf Auswertungen von Umfragen in über 40 Ländern und Regionen aus der Zeit vom 9. bis 28.11.2023. Die Analytiker stellen weiter fest: Die Nachfragfeflaute in Europa, dem wichtigsten Absatzmarkt der Deutschen, hält an. Dafür verbessern sich die Ausfuhrgeschäfte in Asien.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!









Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken