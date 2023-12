SGT German Private Equity (SGF) gab bekannt, dass sich die Erträge des Segments "PE Asset Management" um ca. EUR 4 Mio. in das nächste Geschäftsjahr verschieben, was sich auf den Ausblick für 2023 auswirkt. Trotzdem erwartet SGF für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund EUR 14 Mio. und liegt damit nur EUR 1 Mio. unter der ursprünglichen Prognose, was auf eine robuste Performance im zugrunde liegenden PE-Geschäft hindeutet. Das PE-Segment wird voraussichtlich 6 Mio. EUR zum Gesamtgewinn beitragen, während das Investment-Segment (also, das ehemalige Heritage VC-Portfolio) mit niedrigeren Bewertungen zu kämpfen hat, was zu einem unveränderten Nettoverlust von 1,5 Mio. EUR führt. Das für Q4 2023 geplante Aktienrückkaufangebot wird verschoben, aber SGF hält an den jährlichen Dividenden und Rückkäufen fest. Trotz der Umsatzverschiebung führen das starke PE-Geschäft und die aktionärsfreundlichen Initiativen von SGF zu einer Bekräftigung des BUY-Ratings mit einem unveränderten Kursziel von EUR 3,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SGT%20German%20Private%20Equity





