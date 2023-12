Vancouver, Kanada, 11. Dezember 2023 - Heliostar Metals Limited (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/heliostar-metals-ltd/ - freut sich, die folgenden Änderungen und Ergänzungen im Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben. Wir sind der Ansicht, dass diese Änderungen die Unternehmensführung stärken und gleichzeitig für mehr Tiefe und Kompetenz sorgen werden, während gleichzeitig die Verantwortlichkeiten und Ziele für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens klar definiert werden. Der Vorstand hat die folgenden Änderungen im Vorstand und in der Geschäftsführung genehmigt.

Jacques Vaillancourt, Chairman von Heliostar, kommentierte: "Die vergangenen 12 Monate waren für das Unternehmen mit der Aufnahme der Projekte Ana Paula und San Antonio in Mexiko sowie des Unga-Projekts in Alaska eine große Umstellung. Das Managementteam hat im vergangenen Jahr große Fortschritte bei der Weiterentwicklung des Unternehmens gemacht. Die nächsten 12-18 Monate werden Heliostar unaufhaltsam von einem Explorationsunternehmen zu einem Entwicklungsunternehmen mit einem aufregenden Portfolio an Explorationsprojekten führen. Dieses Wachstum erfordert zusätzliche Führung, Tiefe, Fähigkeiten, Urteilsvermögen, Disziplin und Zielklarheit, die unserer Meinung nach durch diese Veränderungen gewährleistet werden."

Mit Stolz und Freude geben wir bekannt, dass Herr Barry Murphy mit sofortiger Wirkung als nicht-geschäftsführender Direktor in das Board of Directors von Heliostar aufgenommen wurde. Barry Murphy wird auch dem Technischen Komitee von Heliostar beitreten, das von Dr. Alan Wilson geleitet wird.

Barry Murphy ist derzeit Chief Operating Officer von Aclara Resources Inc. und kann auf eine mehr als dreißigjährige Karriere im Bergbau und in der Mineralverarbeitung zurückblicken. Herr Murphy hat mehrere Multimillionen-/Milliarden-Dollar-Projekte im südlichen Afrika und in Südamerika erfolgreich durchgeführt. Herr Murphy begann 1987 bei Anglo American, nachdem er einen Abschluss in Maschinenbau an der University of Witwatersrand und einen Abschluss in Handel an der University of South Africa erworben hatte. Er stieg innerhalb von Anglo American zum Senior Vice President für Technik und Projekte und zum Vice President für Projekte, Kupfer, auf. Zusätzlich war Herr Murphy Senior Vice President Technical Services & Projects bei Yamana Gold Inc und VP Engineering bei Torex Gold Resources. Herr Murphy ist derzeit Mitglied des Board of Directors von Adventus Mining Corporation. Als Teil der Entschädigung für seine Dienste wird der Vorstand Herrn Murphy 200.000 Aktienkaufoptionen und 50.000 RSUs zum höheren Kurs bei Börsenschluss des 11. Dezembers oder 30c gewähren.

Im Zuge der Neuordnung und Straffung der Zuständigkeiten wird Jacques Vaillancourt zum nicht-geschäftsführenden Vorsitzenden ernannt. Diese Änderung ermöglicht eine bessere Führung, eine größere Klarheit der Verantwortlichkeiten und eine Konzentration auf die besten Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG).

Charles Funk wird den Titel und die Rolle des Präsidenten zu seinem derzeitigen Titel und seiner Verantwortung als Chief Executive Officer hinzufügen. Auf diese Weise werden die Titel der Funktionen, die Herr Funk bereits tagtäglich ausübte, miteinander kombiniert und die Klarheit der Verantwortlichkeiten und Befugnisse gewährleistet.

