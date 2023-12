SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio ist unprofitabel und erhielt in der Vergangenheit bereits mehrere Finanzspritzen, auch von staatlicher Seite, was nun zum Boomerang werden könnte. William Li, CEO des Elektroauto-Startups Nio Ltd. (NYSE: NIO, ISIN: US62914V1061), bestreitet,...

Den vollständigen Artikel lesen ...