Wien (www.fondscheck.de) - Die Privatbank Berenberg hat mit dem Berenberg Better Health Fund (ISIN LU2647968655/ WKN A3EQ1Q) einen neuen Aktienfonds mit Fokus auf den Gesundheitssektor am Start, so die Experten von "FONDS professionell".Fondsmanager Kay Eichhorn-Schott investiere bei dem Produkt in Unternehmen, die einen Beitrag leisten würden, die menschliche Gesundheit zu verbessern, die Lebenserwartung zu verlängern und die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...